“Mehmet Şimşek’ten PKK Feshi Açıklaması”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİN BAŞLANGICI

Ekim 2024’te temeli atılan “Terörsüz Türkiye” süreci, resmen uygulanmaya başladı. PKK, kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Bu açıklamaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de bir yanıt geldi.

EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

PKK’nın feshinin ekonomiye büyük etkisi olacağını belirten Şimşek, “Yatırım iklimi daha da iyileşecek” dedi. Terörsüz Türkiye süreci ile birlikte, ülkenin artık tüm enerjisini kalkınma sürecine yönlendireceğini ve büyüme potansiyelinin artacağını vurguladı. Şimşek, “Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır.

HUZUR VE İSTİKRAR ZAMANI

Türkiye’de ve bölgede güven ile istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı.