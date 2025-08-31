Gündem

Mehmet Türüt, Balık Tutarken Hayatını Kaybetti

Olayın Gerçekleştiği Yer

Öğleden sonra Mısırlı köyünde yaşanan bu olay, köye gezinti amacıyla gelen Mehmet Türüt’ün, Papatya Deresi’nde balık tutma girişimi sırasında gerçekleşti. Oltasını havaya doğru hızlı bir şekilde kaldırdığı anda, oltası elektrik teline takıldı ve bu durum Türüt’ün akıma kapılmasına yol açtı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle birlikte, sağlık ekipleri hızlıca olay yerine geldi. Yapılan incelemelerde, amatör balıkçının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun ardından Türüt’ün cenazesi, savcılık tarafından yapılan incelemelerin sonrasında Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

