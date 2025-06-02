Mehmet Uçum: 50+1 Kuralı Demokratik Birikimdir

DEMOCRACY LAW NOTES

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, X hesabında “Demokrasi hukuku notları (7)” başlıklı bir yazı paylaştı. Uçum, “Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim zamanlarında yurtsever demokrasinin temel gücü olan halkın demokratik birikimlerini korumak demektir. İşte Türkiye’de halkın iki oy hakkının ve yüzde 50+1 kuralının korunması demokratik birikimin gereğidir” şeklinde açıkladı. Kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda, 8 madde sıralayan Uçum, “Demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer” dedi.

DEMOCRACY DISCUSSIONS

Uçum, demokrasi hukuku ilkelerinin tamamlandığını belirtti. Şimdi ise demokrasiye dair kavramsal çerçeve ve yurtsever demokrasinin niteliklerinin üzerinde duracaklarını vurguladı. “Demokrasi Tartışmaları” başlığı altında literatürde yer alan; “demokrasi (halk iradesine dayanan yönetim)”, “demokrasinin uygulama biçimleri (doğrudan, yarı-doğrudan, temsili demokrasi)”, “demokrasinin hükümet modelleri (başkanlık, yarı-başkanlık, parlamenter demokrasi)”, “demokrasinin türleri (liberal, muhafazakar, ulusal, sosyal, yurtsever, sosyalist, egemen demokrasi…)”, “demokrasinin alanları (siyasal, ekonomik, kültürel demokrasi…)”, “yer esaslı demokrasi (ailede, işyerinde, okulda demokrasi, yerel, ülkesel, bölgesel, küresel demokrasi…)” gibi konular üzerinde çok tartışma yapıldığını söyledi. Bu tartışmaların süreklilik kazandığı noktanın batıcılığın fikri tekelinde olduğunu ifade etti. Demokrasiyi batıya özgü olarak gören ve bu değerlere indirgenen ideolojik yaklaşımların teşhiri ile günümüzde demokrasi tartışmasının genel ve nötr bir hukuk tartışmasına dönüştüğünü belirtti.

PATRIOTIC DEMOCRACY QUALITIES

Uçum, yurtsever demokrasinin niteliklerini ise şu maddelerle açıkladı:

1-) Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir cumhuriyette milli egemenliğin bütünlüğü yurtsever demokrasinin temel niteliğidir. Bunun sağlanması için halkın milli egemenliğe tek başına sahip olması gerekir. Herhangi bir bürokratik kurumsal egemenliğe yer verilmemesi gerektiği ana şarttır.

2-) Vesayetsiz demokrasi, milli egemenliğin bütünlüğünü güvence altına alır. Demokratik irade üzerinde hiçbir makam olmamalıdır; Cumhuriyetle demokrasi eksiksiz bir şekilde bütünleşmeli, millet ve halk egemenliği birleşmelidir.

3-) Kuvvetlerin egemenliğin bir fonksiyonu olması yurtsever demokrasi açısından kritik öneme sahiptir. Kuvvetler ayrılığı, kurumsal ayrılıktan ziyade milli egemenliğin bir işlevidir ve fonksiyonel ayrılık olarak düzenlenmelidir.

4-) Başkanlık, demokratik cumhuriyet için en uygun hükümet modelidir. Bu modelde, halk tarafından doğrudan ve çoğunlukla seçilen başkan, cumhuriyeti ve milletin birliğini temsil eder. Başkan doğrudan demokratik meşruiyete sahip olarak yürütme yetkisi üstlenir. Başkan, hem halkın hem devletin başkanı olur ve devletin işleyişi tamamen halk iradesine bağlanır.

5-) Milli hukukun üstünlüğü, yurtsever demokrasinin pozitif hukuk niteliğidir. Uluslararası sözleşmelere, iç hukuk düzenine karşı bir üstünlük sağlamamak esastır.

6-) Milli yargının belirleyiciliği, yurtsever demokrasinin yargısal niteliğidir. Dış yargı mercilerinin, milli yargıyla hiçbir hiyerarşik ilişkiye sahip olmaması bu niteliği oluşturur.

7-) Demokratik kazanımları koruyarak değişim; değişim dönemlerinde yurtsever demokrasinin temel gücünün halkın demokratik birikimlerini korumak olduğunu ifade eder. Türkiye’de halkın iki oy hakkı ve yüzde 50+1 kuralının korunması, demokratik birikim açısından gereklidir.

😎 Tam bağımsızlık perspektifi, yurtsever demokrasinin temelidir. Egemenlik ve yetki devrine dış ve iç alanlarda izin verilmez. Günümüzde ulusal demokrasiler, siyasal ve sosyal düzeni, milli kimliği ve emperyalizme karşı milli iradenin ülke hukukunu belirleme iktidarını koruyarak yurtsever demokrasi olabilir.

Sonuç olarak, demokrasi hukuku yurtsever demokrasiye hukuki güvence sağlayan normlara göre işlediğinde tam bağımsızlık hukuksal olarak hayata geçer.