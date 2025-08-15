“Mehmetçik’ten Görkemli Mezuniyet Töreni”

Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam ediyor

Türkiye, terörle mücadelesinde yıllardır tam bir kararlılık sergiliyor. Bu kararlılık, Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasındaki en önemli etkenlerden biri oldu. Ülke, terörü gündeminden tamamen çıkarmaya yaklaşırken, güvenliği sağlayacak kadroların yetiştirilmesine devam ediliyor.

Bin 619 uzman erbaş mezun oldu

Bu bağlamda, Karabük’te 37. dönem temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş, göreve hazır hale geldi. Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda gerçekleşen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 26 haftalık eğitimlerini tamamlayan ve jandarma ile sahil güvenlik teşkilatında görev almaya hazırlanan 1619 kahramana ve onları yetiştiren ailelerine kutlama yaptı.

Milletimizin ve devletimizin gözbebeği

Vali Yavuz, mezuniyet töreninin yalnızca bir kutlama değil, devletin vakarını ve milletin emanetini omuzlayacak vatan evlatlarının yola çıkışına şahitlik olduğunu dile getirdi. “Kahraman Jandarma ve kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli evlatları, bugünden itibaren taşıdığınız üniformanıza leke sürmeyecek, şerefle görevinizi ifa edecek, en ufak bir hataya dahi düşmeyeceksiniz. Bunu yaparken sadece fiziksel güçle değil, bilgi, cesaret ve ahlaki değerlerimizden ödün vermeden hareket etmelisiniz. Çünkü sizler milletimizin ve devletimizin göz bebeğisiniz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her köşesinde canı pahasına görev yapacaklar

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, mezun olan 1521 jandarma ve 98 sahil güvenlik uzman erbaşının komando temel kursunu başarıyla tamamladığını belirtti. Tanrıverdi, uzman erbaşların Türkiye’nin her köşesinde, büyük özveriyle ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için kanı ve canı pahasına mücadele edeceğini vurguladı. “Genç arkadaşlarımızın burada kazandığı bilgi ve beceriler, onlara yüce Türk milletine, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına sadakatle görev yapma yolunda yardımcı olacak.” ifadesiyle inancını dile getirdi.

Komandalardan nefes kesen gösteri

Tören konuşmalarının ardından Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı ekibi, izleyicilere heyecan dolu bir gösteri sundu. Program, Safranbolu Müftüsü Aydın Bostancı’nın dua etmesi ve geçiş töreninin ardından mevcudu buluşmasıyla tamamlandı.