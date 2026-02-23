Meksika’da El Mencho Operasyonu: Suç Örgütüne Darbe

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne BÜYÜK DARBELER

Meksika’da, ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne önemli bir darbe vuruldu. Dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Nemesio Oseguera, nam-ı diğer “El Mencho,” düzenlenen askeri operasyonun ardından hava yoluyla taşınırken aldığı yaralar neticesinde hayatını kaybetti.

ÇATIŞMALAR VE ATEŞE VERİLEN ARAÇLAR

Yerel medyada yer alan haberlere göre, El Mencho, Jalisco eyaletindeki Tapalpa şehrinde etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrasında, Jalisco ve diğer bölgelerde çok sayıda aracı ateşe veren kartel üyeleri, güvenlik güçleriyle çatışmalara başladılar. Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda da silah seslerinin duyulmasıyla panik yaşandı. Sosyal medyada havalimanında kaos anlarına dair görüntüler paylaşıldı.

VALİDEN HALKA UYARI

Jalisco Eyalet Valisi Pablo Lemus Navarro, durumu kontrol altına alınana dek halka evde kalmaları çağrısında bulundu. Ayrıca, toplu taşıma hizmetlerinin askıya alındığını ve ülkenin en az beş bölgesinde meydana gelen “şiddet olayları” nedeniyle eyalet yollarında seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD’DEN DEYİMLER

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau, “El Mencho’nun ölümü Meksika, ABD, Latin Amerika ve tüm dünya için harika bir gelişme” ifadesini kullandı. Bununla birlikte, Meksika’daki şiddet olayları konusunda duydukları endişeyi de dile getirdi.