Meksika’da Futbol Maçında Silahlı Saldırı: 11 Ölü

meksika-da-futbol-macinda-silahli-saldiri-11-olu

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, silahlı kişilerin bir futbol karşılaşmasının sonrasında sahaya ateş açtığını ifade etti. Prieto, saldırıda ilk verilere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırının “kentteki suç dalgasının bir parçası” olduğunu vurgulayan Prieto, şiddetin kontrol altına alınabilmesi için Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan destek istedi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Guanajuato savcılık ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının detaylarının araştırıldığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Güvenlik durumu, Guanajuato’daki yüksek cinayet oranıyla dikkat çekiyor. Eyaletteki cinayet olaylarının, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasındaki çatışmalar nedeniyle sıklıkla meydana geldiği biliniyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Muhittin Böcek Ve 40 Kişi Hakkında İddianame Tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de yer aldığı 41 kişi için iddianame hazırlandı ve mahkemeye iletildi.
Gündem

Kripto Para Piyasası 100 Milyar Dolar Değer Kaybetti

ABD’deki hükümetin kısmi kapanma olasılığı ve artan jeopolitik gerginlikler, kripto para piyasasında yoğun satışlar yaşanmasına neden oldu. Piyasa değeri, 6,5 saatte 100 milyar dolar düştü.
Gündem

Ekstra Ücretler Havayolu Gelirlerini Artırıyor

Havayolu şirketleri, 2025 yılında ek hizmetlerden 116 milyar sterlin gelir bekliyor. Düşük maliyetli havayollarında bu rakam, toplam gelirin yarısını temsil ediyor.
Gündem

Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri Başladı

Ramazan öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'deki restoran, fırın ve kasaplarda yüksek fiyat uygulamalarını kontrol etmek amacıyla denetimler gerçekleştirildi.
Gündem

Bolu’da Genç Sürücü Kazada Hayatını Kaybetti

Ailesinin konum takibiyle bulunamayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü, gece boyunca kendisinden haber alınamadıktan sonra kaza yerde ölü olarak bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.