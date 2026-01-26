Meksika’da Futbol Maçında Silahlı Saldırı: 11 Ölü

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, silahlı kişilerin bir futbol karşılaşmasının sonrasında sahaya ateş açtığını ifade etti. Prieto, saldırıda ilk verilere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırının “kentteki suç dalgasının bir parçası” olduğunu vurgulayan Prieto, şiddetin kontrol altına alınabilmesi için Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’dan destek istedi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Guanajuato savcılık ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının detaylarının araştırıldığı ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Güvenlik durumu, Guanajuato’daki yüksek cinayet oranıyla dikkat çekiyor. Eyaletteki cinayet olaylarının, Jalisco Yeni Nesil Karteli ile Santa Rosa de Lima Karteli arasındaki çatışmalar nedeniyle sıklıkla meydana geldiği biliniyor.