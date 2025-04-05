Meksika’da İlk Kez ‘H5N1’ Virüsü Görüldü. Durango’da 3 Yaşındaki Çocukta Tespit Edildi. Tedavi Altına Alındı. İnsandan İnsana Bulaşmıyor. Şüpheli Semptomlarda Doktora Başvurun

MEKSİKA’DA İLK KEZ İNSANDA KUŞ GRİBİ VAKASI TESPİT EDİLDİ

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk defa bir insanda H5N2 kuş gribi virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Kuzeydeki Durango eyaletinde yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğunda yapılan testler sonucunda virüsün pozitif çıktığı belirtildi.

ÇOCUK HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Çocuğun 1 Nisan’da Torreón kentindeki bir hastaneye nakledildiği ve burada yapılan testlerde H5N2 virüsünün tespit edildiği bildirildi. Durumu ciddiyetini koruyan hasta, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

YETKİLİLER İNSANDAN İNSANA BULAŞ RİSKİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Meksikalı sağlık yetkilileri, “H5N2 virüsünün şu ana kadar insandan insana bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmuyor” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, hasta veya ölü kümes hayvanlarıyla temas edenlerde öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, kusma ve göz kızarıklığı gibi semptomlar görülmesi halinde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguladı.

UZMANLAR RİSKLİ GRUPLARI UYARDI

Özellikle kümes hayvanlarıyla doğrudan teması olan çiftçiler, veterinerler ve kanatlı hayvan sektörü çalışanlarının dikkatli olması gerektiği belirtildi. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması ve şüpheli durumlarda erken teşhisin önemine dikkat çekti.