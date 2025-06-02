Dünya

Meksika’da Yangın: 12 Kişi Öldü

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YANGIN OLAYI ve KAYBEDİLEN CANLAR

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı San Jose Iturbe kasabasındaki bir rehabilitasyon merkezinde yangın önemli bir kayıba yol açtı. Dün sabah meydana gelen yangında, 12 kişi hayatını kaybetti ve en az 3 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının nedenini ortaya çıkarmak amacıyla uzman ekiplerin delil toplama sürecine ve tanıklarla görüşmelere başladığını bildirdi.

DESTEK VE CENAZE MASRAFLARI

Kasaba yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sunduklarını belirtti. Ayrıca, cenaze masraflarının karşılanacağı da duyuruldu. Meksika medyası, yangında yaşamını yitiren kişilerin rehabilitasyon merkezinde kilitli tutulduğu yönündeki iddialara dikkat çekti. Bu iddia, olayın ciddiyetini artırıyor.

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