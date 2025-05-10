Meksika, Google’a Dava Açtı!

DAVA AÇILDIĞINI AÇIKLADI

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi nedeniyle dava açtıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında Sheinbaum, Google’a daha önce uyarılarda bulunduklarını fakat taleplerinin karşılık bulmadığını aktardı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” şeklinde konuştu. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasındaki isim değişikliğini uluslararası hukuka aykırı buluyor. Sheinbaum, sürecin yakından takip edildiğini ve gerekli hukuki adımların atılacağını ifade etti.

KÖRFEZİN ADINI KOYMA HAKKI

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına denk gelen kısmında “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına karşı olmadıklarını belirtti. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinyse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” diye değerlendirme yaptı. Sheinbaum, Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini istemişti. Google, bu talimata uyarak 11 Şubat 2025’te haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellendiğini açıkladı. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini aktardı.