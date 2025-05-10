Meksika, Google’a Dava Açtı!

Meksika Devlet Başkanı’ndan Google’a Dava Açma Açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ın ABD’deki harita uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak değiştirmesi üzerine dava açtıklarını duyurdu. Başkent Meksiko’daki Ulusal Saray’da yaptığı basın toplantısında Sheinbaum, Google’ı daha önce uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti.

Dava Sürecinin Durumu

Sheinbaum, “Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz” ifadesini kullandı. Meksika’nın hukuk departmanı, Google’ın harita uygulamasında yaptığı isim değişikliğini uluslararası hukuka aykırı buluyor. Sheinbaum, sürecin dikkatle takip edildiğini ve gerekli hukuki adımların atılacağına dikkat çekti.

Sheinbaum, körfezin ABD kıyılarına denk gelen kısmında “Amerika Körfezi” adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurguladı. Ancak, “Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google’ın ‘Amerika Körfezi’ adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba’ya denk gelen kısımlar içinse ‘Meksika Körfezi’ ismini kullanmasıdır” dedi. Sheinbaum ayrıca, Meksika Körfezi’nin uluslararası bir su kütlesi olduğunu ve tek taraflı isim değişikliğinin kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Trump’ın Kararnamesi ve Google’ın Uygulaması

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te Beyaz Saray’da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi’nin isminin “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesi için emir vermişti. Google da bu talimata uyarak 11 Şubat 2025’te haritalar uygulamasında “Meksika Körfezi” ismini “Amerika Körfezi” olarak güncellediğini açıkladı. Sheinbaum, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.