Meksikalı Futbolcu Edson Alvarez Gelebilir

FENERBAHÇE’DE SÜRPRİZ TRANSFER GİRİŞİMİ

Kanat ve orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de dikkat çekici bir isim öne çıktı. Jose Mourinho, West Ham United’da forma giyen Meksikalı futbolcunun transferini istedi.

EDSON ALVAREZ TRANSFERİ TARİHE GEÇECEK

Eğer transfer gerçekleşirse tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin ve Ali Koç döneminde gerçekleştirilecek 2. Meksikalı futbolcu transferi olacak. Bu futbolcu Edson Alvarez. Ali Koç, başkanlık görevine geldiği ilk yıl, Porto’dan Meksikalı stoper Diego Reyes’i transfer etmişti. Reyes, Fenerbahçe tarihindeki ilk Meksikalı futbolcu olma özelliğine sahip.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki ön libero Edson Alvarez’in transferi için resmi görüşmelere başlamış durumda.