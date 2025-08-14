Melania Trump, Hunter Biden’a Dava Açacak

ABD FIRST LADY’Sİ MELANIA TRUMP, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Melania Trump, Hunter Biden’ın yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki adımlar atmaya hazırlanıyor. Trump’ın avukatları, Biden’ın “Melania Trump’ın, eşi Donald Trump ile cinsel suçlu Jeffrey Epstein aracılığıyla tanıştığı” iddiasının ‘asılsız, iftira niteliğinde, küçük düşürücü ve kışkırtıcı’ olduğunu ifade ediyor.

1 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Biden’ın bu ifadeleri, bu ayın başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği bir röportajda dile getirdiği öğrenildi. Biden, röportajında “Epstein, Melania’yı Trump’la tanıştırdı” demişti. Melania Trump’ın avukatları, bu iddiaların derhal geri çekilmesini, özür dilenmesini ve bunun yapılmaması halinde 1 milyar dolardan fazla tazminat talebiyle dava açılacağını bildirdi. Avukatlar, belirtilen iddiaların, The Daily Beast’te yayımlanan ve daha sonra geri çekilen bir makaleye dayandığını, bu haberin de Melania Trump’ın hukuk ekibi tarafından itiraz edilmesinin ardından kaldırıldığını aktardı.

HUKUK DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

The Daily Beast, haberi geri çekerek ‘konuyla ilgili yanlış anlaşılma veya karışıklık için’ özür diledi. Melania Trump’ın hukuk danışmanı Nick Clemens ise “First Lady’nin avukatları, kötü niyetli ve iftira niteliğindeki yalanları yayan kişilerden derhal geri çekme ve özür talep etmektedir” şeklinde konuştu. Melania Trump daha önce Harper’s Bazaar’a verdiği bir röportajda, eşi Donald Trump ile 1998 yılında bir model ajansı sahibinin düzenlediği partide tanıştığını belirtmişti. Epstein ile tanıştırıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

DONALD TRUMP VE EPSTEIN’İN ARKADAŞLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein ile 1980’lerin sonundan 2000’lerin başına kadar aynı yüksek sosyete etkinliklerine katılmış ve benzer elit çevrelerde bulunmuşlardı. Trump, 2002’de verdiği bir röportajda Epstein için ‘harika bir adam’ demiş, kadınlardan hoşlandığını ve bazılarının ‘genç tarafta’ olduğunu ima etmişti. Bu durum, Trump ve Epstein arasındaki uzun yıllara dayanan ilişkiyi gözler önüne seriyor.