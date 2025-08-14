Melania Trump, Hunter Biden’a Dava Açıyor: İddialar Asılsız

ABD FIRST LADY’Sİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYOR

ABD First Lady’si Melania Trump, Hunter Biden’ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda hukuki işlemler başlatmaya hazırlanıyor. Trump’ın avukatları, Biden’ın iddiasının ‘asılsız, iftira niteliğinde, küçük düşürücü ve kışkırtıcı’ olduğunu ifade etti.

Tazminat talebi bir milyar dolardan fazla

Biden’ın sözlerinin bu ay başında yönetmen Andrew Callaghan’a verdiği bir röportajda geliştiği belirtiliyor. Biden, “Epstein, Melania’yı Trump’la tanıştırdı” şeklinde bir ifade kullandı. Melania Trump’ın avukatları, bu iddiaların derhal geri çekilmesini ve özür dilenmesini talep ediyor. Aksi durumda, 1 milyar dolardan fazla tazminatla dava açılacağı bildiriliyor. Avukatlar, bu iddiaların, The Daily Beast’te yer alan ve geri çekilen bir makaleye dayandığını, bu haberin de Melania Trump’ın hukuk ekibi tarafından itiraz edilmesi neticesinde kaldırıldığını belirtti.

Hukuk ekibi özür talep ediyor

The Daily Beast, bu haberi geri çekerek ‘konuyla ilgili yanlış anlaşılma veya karışıklık için’ özür diledi. Melania Trump’ın hukuk danışmanı Nick Clemens, “First Lady’nin avukatları, kötü niyetli ve iftira niteliğindeki yalanları yayan kişilerden derhal geri çekme ve özür talep etmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı. Melania Trump, eşi Donald Trump ile 1998 yılında bir model ajansı sahibinin düzenlediği partide tanıştığını daha önce Harper’s Bazaar’a aktarmıştı. Epstein ile tanıştırıldığına dair ise herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Uzun yıllardır süren arkadaşlık ilişkisi

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder Jeffrey Epstein ile 1980’lerin sonundan 2000’lerin başına kadar benzer yüksek sosyete etkinliklerine katılmış ve aynı elit çevrelerde bulunmuşlardı. Trump, Jeffrey Epstein için 2002’deki röportajında ‘harika bir adam’ olarak tanımlamış, kadınlardan hoşlandığını ve bazılarının ‘genç tarafta’ olduğunu ima etmişti.