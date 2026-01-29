Melania Trump’ın Belgeseli İngiltere’de Sönük Başladı

Melania Trump’ın yaşamını ele alan “Melania” adlı belgesel, son günlerde dikkatleri üzerine çekiyor. Amazon MGM Studios tarafından 40 milyon dolara satın alınan bu belgeselin, Melania Trump’a da önemli bir ödeme içermesi bekleniyor. Yapım, yaklaşık 35 milyon dolarlık bir dünya genelindeki pazarlama kampanyası ile de destekleniyor. Belgesel, Trump’ın Ocak 2025’teki iktidara dönüşü öncesindeki 20 günlük süreci konu alıyor.

İNGİLTERE’DEKİ BAŞLANGIÇ SÖNÜK

Ancak, belgeselin İngiltere’deki başlangıcı oldukça zayıf seyrediyor. Cuma günü yapılacak Londra prömiyeri öncesinde, Islington’daki bir sinemada saat 15:10’da gösterimi için yalnızca bir biletin satıldığı bildirildi. Aynı gün saat 18:00’deki ikinci seans için ise sadece iki bilet alındığı kaydedildi.

VUE SINEMALARI BOŞ KOLTUKLARLA DOLU

Ayrıca Londra’daki Vue sinemalarında planlanan 28 gösterimin hepsinde koltukların boş kaldığı öğrenildi. Vue CEO’su Tim Richards, belgeseli sinemalarında gösterme kararıyla ilgili çok sayıda eleştiri e-postası aldıklarını belirtti. Belgeselde Melania Trump’ın diplomatik çalışmaları, Gizli Servis operasyonları, özel anlar ve Donald Trump’ın mizahi yönü gibi kesitler yer alıyor.

PRÖMİER BEKLENİYOR

Kamuya açık gösterim öncesinde, Donald Trump ve First Lady’nin Perşembe günü John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ndeki prömiyere katılması bekleniyor. Melania Trump, belgeseli tanıtmak adına bir gün önce New York Borsası’nın açılış zilini çalmıştı.