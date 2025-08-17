Dünya

Melania Trump, Putin’e Barış Mektubu Yazdı

MEKTUBUN İÇERİĞİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, Rusya’nın lideri Vladimir Putin’e barış mesajı içeren bir mektup yazdı. Başkan Trump, First Lady’nin yazdığı mektubu, Putin ile yapılacak görüşmeden önce kendisine iletti. Rus lider, Melania Trump’ın kaleme aldığı mektubu, Washington ve Moskova heyetlerinin huzurunda okudu. Mektup, Amerikan FOX News kanalında yayımlandı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK VURGULAR

Melania Trump, mektubuna “Sayın Başkan Putin” ifadesiyle başladı. Gelecek nesilleri ve çocukları koruma zamanının geldiğini ifade etti. First Lady, her çocuğun sevgi dolu ve güvencede bir yaşam hayal ettiğini belirtti ve liderlerin, çocukları yaşatma sorumluluğu taşıdığını vurguladı. “Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar” şeklinde bir ifade kullandı.

BARIŞ VE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Melania Trump, mektubunda çocukları korumanın insanlığa hizmet etme yükümlülüğü olduğunu dile getirdi. “Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi” sözleriyle mektubunu sonlandırdı.

