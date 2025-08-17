Melania Trump, Putin’e Mektup Yazdı

MELANIA TRUMP’IN MEKTUBU

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Rusya Federasyonu’nun lideri Vladimir Putin’e barış amacıyla bir mektup yazdı. Başkan Trump, mektubu gerçekleştireceği görüşme öncesinde Putin’e iletti. Rus lider, Melania Trump’ın mektubunu, Washington ve Moskova heyetlerinin önünde okudu. Mektup, Amerikan FOX News kanalında yer aldı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE VURGU

Mektubuna “Sayın Başkan Putin” şeklinde başlayan Melania Trump, çocukları ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğini ifade etti. First Lady, her çocuğun sevgi dolu ve tehlikeden uzak bir yaşam hayal ettiğini belirtti ve liderler olarak bu çocukları yaşatma sorumluluğuna vurgu yaptı. Melania Trump, “Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar” sözleriyle dikkat çekti.

İNSANLARIN HİZMETİ İÇİN ÇABALAR

Amerika’nın First Lady’si mektubunda, çocukları korumanın insanlığı ilerletme adına önemli bir adım olacağını aktardı. Sözlerini, “Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi.” diyerek tamamladı.