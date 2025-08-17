Melania Trump’tan Putin’e Barış Mektubu

MEKTUBUN İLETİŞİMİ

Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı Donald Trump’ın eşi First Lady Melania Trump, Rusya’nın lideri Vladimir Putin’e bir barış mektubu yazdı. Başkan Trump, Melania’nın kaleme aldığı bu mektubu, görüşme öncesinde Putin’e iletti. Rus lider, mektubu Washington ve Moskova heyetlerinin önünde okuma fırsatı buldu. Mektup, Amerikan FOX News yayın organında yer aldı.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ ÜZERİNE

Melania Trump, mektubuna “Sayın Başkan Putin” diyerek giriş yaptı. Çocukların ve dünyanın dört bir yanındaki gelecek nesilleri koruma zamanının geldiğini ifade etti. Mektubunda her çocuğun, sevgiyi ve tehlikeden uzak bir yaşam sürme hayalinin olduğunu belirtti ve liderler olarak çocukları yaşatma sorumluluklarına vurgu yaptı. “Her neslin çocukları hayata coğrafya, hükümet veya ideolojinin ötesinde bir masumiyetle başlar” sözlerini kullandı.

İNSANLIĞA HİZMET YETKİSİ

Amerikan First Lady’si, Putin’e yönelik olarak çocukları korumanın insanlığa hizmet etmek anlamına geleceğini dile getirdi. Sözlerini, “Sayın Putin, bu vizyonu bugün sadece bir kalem darbesiyle hayata geçirebilecek konumdasınız. Zamanı geldi.” ifadeleriyle tamamladı.