Melek Mosso: Konser Sırasında Fenalaşarak Korkuttu

Yoğun konser maratonu süren Melek Mosso, en son Kıbrıs’taki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Konser öncesinde verdiği röportajın ardından sahneye çıkan Mosso, sevilen parçalarını seslendirirken aniden fenalaştı. Şarkıcının tansiyonu düşerken, ilk müdahale sonrası sahneye geri dönerek performansına devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Melek Mosso, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile açıklama yaptı. “Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk… Gayet sağlıklıyım.” ifadelerini kullanan Mosso, hayranlarını bilgilendirmiş oldu.