Melek Mosso: Konser Sırasında Fenalaşarak Korkuttu

melek-mosso-konser-sirasinda-fenalasarak-korkuttu

Yoğun konser maratonu süren Melek Mosso, en son Kıbrıs’taki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Konser öncesinde verdiği röportajın ardından sahneye çıkan Mosso, sevilen parçalarını seslendirirken aniden fenalaştı. Şarkıcının tansiyonu düşerken, ilk müdahale sonrası sahneye geri dönerek performansına devam ettiği bildirildi.

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Melek Mosso, sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile açıklama yaptı. “Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk… Gayet sağlıklıyım.” ifadelerini kullanan Mosso, hayranlarını bilgilendirmiş oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

UCLA Araştırmacıları Yeni Metal İletkenlikte Devrim Yaratıyor

UCLA mühendisleri, bakırdan üç kat daha iyi ısı iletimi kapasitesine sahip yeni bir metalik bileşik olan teta fazlı tantal nitrürü keşfetti. Bu buluş, elektronikte devrim niteliğinde.
Gündem

Galatasaray Ve Fenerbahçe Oulai İçin Yarışta

Galatasaray'ın 40 milyon eurodan az bir teklif yaptığı Oulai, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ciddi teklifler aldı. İş gelişmeleri dikkatle takip ediliyor.
Gündem

Beşiktaş Eyüpspor Maçında 2 Puan Kaybetti

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamadı.
Gündem

Belçika’da SNCB Çalışanları Greve Gitti

Belçika'da SNCB personelinin başlattığı 5 günlük grev, pek çok tren seferinin iptaline neden oldu. Grev, ülke genelinde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Gündem

Michael Schumacher Yıllar Sonra Yatak Olmadan Dışarı Çıkıyor

12 yıl önce yaşadığı kaza nedeniyle felç kalan Michael Schumacher, gerçekleştirdiği tedavilere olumlu tepki vermeye başladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.