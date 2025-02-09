Melike Şahin O Ses Türkiye’de Jüri Üyesi

MELİKE ŞAHİN O SES TÜRKİYE JÜRİSİNDE

Melike Şahin, ilk kez O Ses Türkiye’nin jüri koltuğuna oturdu. Tarzıyla dikkat çeken Şahin, izleyicilerden büyük alkış aldı. Dün akşam TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan O Ses Türkiye’de, bu senenin jüri kadrosunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ile birlikte Melike Şahin yer alıyor. Yıllar sonra dönemin en sevilen yarışmalarından biri olarak ekranlarda görünen O Ses Türkiye’de, ilk kez jüri üyeliği yapacak olan Melike Şahin, programdaki tarzıyla beğeni topladı.

ŞIK KOMBİNİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Son dönemin popüler sanatçılarından biri haline gelen ve “Durma Yürüsene”, “Nasır”, “Diva Yorgun”, “Pusulam Rüzgar” gibi şarkılarıyla adını duyuran Melike Şahin, jüri olarak katıldığı yarışmanın ilk bölümüne şık bir kombinle damga vurdu. Bordodan oluşan sade bir elbise giyen Melike Şahin, bu kombini aynı renk topuklu terliklerle tamamladı. Saçını at kuyruğu şeklinde toplayan Şahin, takı seçimleriyle de kombin şıklığını artırdı.

MELİKE ŞAHİN HAKKINDA

Melike Şahin, 18 Nisan 1989’da İstanbul’da doğdu. Aslen Sivas’ın Divriği bölgesinden gelen Şahin, müziğe olan tutkusunu çocukluğundan bu yana sürdürdüğünü ifade ediyor. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitim alırken, Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri aldı. İlk solo albümünü “Merhem” adıyla Şubat 2021’de çıkaran Şahin, pandemi dolayısıyla konser veremese de sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla takipçileriyle buluştu. Albümünün ilk teklisi ise Ocak 2021’de “Uykumun Boynunu Bükme” adıyla piyasa sürüldü. Albüm sonrası ilk resmi konserini, Haziran 2021’de Zorlu PSM’nin çevrimiçi platformunda gerçekleştirdi.