Melike Şahin: Şarkılarım Oğluma Şifa

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İki hamile kadın, gülümseyerek poz veriyor
Melike Şahin, doğum öncesi son konserinde hayranlarına duygusal anlar yaşattı ve büyüyen karnıyla dikkat çekti.
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Melike Şahin, ilk bebeğini beklediğini duyurmasının ardından Harbiye Açıkhava’da konser verdi ve hem karnı hem de performansıyla dikkat çekti. Sahnedeki enerjisi ve belirginleşen karnıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. 28 Temmuz 2026’da gerçekleşen konser, sanatçının doğum öncesi son performanslarından biriydi.

HAMİLELİĞİNİ SAHNEDEN DUYURDU

“Canın Beni Çekti” ve “Nasır” gibi şarkılarla tanınan şarkıcı, 2023’te Sedat Arpalık ile evlendi. Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da verdiği konserde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaştı. Büyüyen karnını gösteren şarkıcı, “Heyecanla bu akşamı bekliyordum.” dedi. Erkek bebek beklediğini sahnede açıkladı.

KARNI BURNUDA POZLAR VE YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, tatil yaptı. Tatilde çekilen karnı burnunda pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımlar büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu. Sanatçı, yeni şarkısının müjdesini de verdi. “Ölmem Ölemem” adlı şarkıyı 13 Ağustos’ta Harbiye’de söyleyeceğini belirtti. Bu konserin son konseri olacağını da ifade etti.

SÖYLEDİĞİM TÜM ŞARKILAR SİZE, BANA VE KARNIMDAKİ OĞLUMA ŞİFA OLSUN

Doğum öncesi verdiği son konserde hayranlarına bir mektup yazdı. “Hoş geldiniz sevgili misafirlerim, Harbiye’lerimiz hep bir başka olur.” dedi. “Anne olmadan önceki bu son konserlerimde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. “Ufacık sahnelerde de kendimi evimde hissettim. Siz de öyle hissedin istiyorum.” diye ekledi. Mektubunda, “Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun.” sözlerine yer verdi.

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