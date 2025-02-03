More
Gündem

Melisa Sözen ‘Terör Propagandası’ İddiasıyla İfade Verdi

melisa-sozen-teror-propagandasi-iddiasiyla-ifade-verdi

Olayın Araştırılması Başlatıldı

Melisa Sözen’in 2016 yılında Fransa’da yer aldığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giymesi sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma açtı. Bu kapsamda, Sözen Türkiye’ye döndükten sonra emniyete giderek ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla ifade verdi. Sözen’in hakkında herhangi bir gözaltı uygulamasının olmadığı bilgisi aktarıldı.

Açıklamalarında Bilinçsizlik Vurgusu

Sözen, emniyetteki ifadesinde, “Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben ‘ajan’ rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye’de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim” diyerek, durumun bilinçsizlikten kaynaklandığını belirtti.

ÖNEMLİ

Manşet

Batshuayi Eintracht Frankfurt’a İmza Attı

Galatasaray'dan ayrılan Michy Batshuayi, artık Eintracht Frankfurt'un oyuncusu oldu.
Gündem

Uzak Şehir’de Alya ve Cihan’ın Zor Kararı

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir, 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve diğer önemli isimler yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.