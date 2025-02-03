Melisa Sözen ‘Terör Propagandası’ İddiasıyla İfade Verdi

Olayın Araştırılması Başlatıldı

Melisa Sözen’in 2016 yılında Fransa’da yer aldığı bir dizide silahlı terör örgütü YPG/PYD kıyafeti giymesi sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir soruşturma açtı. Bu kapsamda, Sözen Türkiye’ye döndükten sonra emniyete giderek ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla ifade verdi. Sözen’in hakkında herhangi bir gözaltı uygulamasının olmadığı bilgisi aktarıldı.

Açıklamalarında Bilinçsizlik Vurgusu

Sözen, emniyetteki ifadesinde, “Giydiğim kıyafetin böyle bir örgütü simgelediğini bilmiyordum. Ben ‘ajan’ rolünde oynuyordum. Dizi Türkiye’de yayınlanmadı. Vatanımı ve milletimi seven birisiyim” diyerek, durumun bilinçsizlikten kaynaklandığını belirtti.