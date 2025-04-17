Memişoğlu’ndan Önder’in Sağlık Durumu Açıklaması

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi sonrasında hastanede yatan sağlık durumu hakkında hastane önünde bilgiler verdi. Önder’in sağlık durumu hakkında “Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İlk 112’yi çağırdıkları andan beri Cumhurbaşkanımız ve biz tarafından bizzat takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Türkiye’mizin değeri bir insan. Bütün dualarımız onunla” şeklinde konuştu.

ÇOK BÜYÜK BİR AMELİYAT OLDUĞUNU VURGULADI

Memişoğlu, Önder’in geçirdiği ameliyatın büyüklüğüne dikkat çekerek, “Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize umut veriyor. Bütün ekipler bütün bilgisiyle yanında. Yoğun bakımda mücadele ediyor. Çok büyük bir ameliyat, bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere teşekkür ediyorum” dedi.

DURUMUNDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Ayrıca, sağlık bakanı, “Allah onun şifasını versin, dualarımız onunla. Durumda çok büyük bir değişiklik yok, olduğu zaman hekim arkadaşlarımız size bilgi verecek” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.