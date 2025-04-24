Memişoğlu Tarih Verdi! 37 Bin Atama

DEPREM BÖLGESİNDE HASTANELERİN DURUMU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk’teki programda soruları yanıtladı. Memişoğlu, “Şu anda deprem bölgesinde hastanelerimiz sayısal olarak deprem öncesinden çok fazla. Ancak 52 bin canımızı kaybettik. İstanbul için söylüyorum, düşünce tarzımızı, olması ihtimali olan büyük depremle ilgili hazırlıklı olmamız lazım.” dedi.

NORMAL DOĞUM ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Normal doğum tartışmalarına değinen Memişoğlu, “Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz. Sağlıklı olanın ne olduğunu anlatmakla mükellefiz, görevliyiz. Sigara sağlığa zararlıdır deyince sigara içenlerin hayatına müdahale mi ediyorum?” ifadesini kullandı. Doğal olanın normal doğum olduğunu belirten Memişoğlu, “Gerektiği zaman, tıbbi olarak zorunlu olduğu zaman tabii ki ameliyat yapacak. Dünyada ortalama yüzde 15’tir sezaryan oranı. 10 doğumdan sadece 1 veya 2’dir ameliyat. Bizde 10 doğumdan 6.1’i sezaryenle oluyor.” şeklinde belirtti. Ayrıca, kendisinin de sezaryen doğumluydu.

ATAMA SÜRECİ

37 bin atama yapılacağını duyuran Bakan Memişoğlu, 19 binlik ilk etap atamanın Mayıs ayında, ikinci etabın ise Ağustos ve Eylül’de olacağını açıkladı. “Doğum bir mucizedir. Gerçekten fizyolojik ve mucizedir. Yavrunun karında durması, beslenmesi, o yola girmesi, o yoldan çıkarken her şeyiyle olgunlaştıktan sonra zamanı gelince çıkması fizyolojik dediğimiz halk dilinde normal olan doğumdur” diyen Bakan, “Hiçbir kadının, hiçbir bayanın, hiçbir çocuğunun hayatına zorla müdahale edecek politika uygulamayız” dedi.

ÖZEL HASTANELERDE SEZARYEN ORANI

Özel hastanelerde sezaryen oranının daha yüksek olduğunu açıklayan Memişoğlu, bu oranın yüzde 61’in üstünde olduğunu belirtti. Devlet hastanelerinde ise bu oranın daha düşük olduğunu ve yüzde 30 bandında olduğunu ifade etti. Türkiye’de çok iyi bir özel sektör bulunduğunu kaydeden Memişoğlu, canlı doğum oranlarının düştüğünü vurguladı. “Kimsenin özel hayatına karışmıyoruz. Net söylüyorum ki, bebek ve anne için de normal doğum sağlıklı olanı” dedi.

TIBBİ ENDİKASYON VE DOĞUM

Bakan Memişoğlu, kadının özgürlüğünü kısıtlamayı düşünmediklerini ifade etti. Sezaryenin doğal olmadığını söyleyen Memişoğlu, “Ben 1966’da sezaryen doğumluyum. Kanama vardı, annemi yaşayacak, çocuk mu yaşayacaktı. Tıbbi endikasyon olan her şeyin yapılması lazımdır” dedi. Çocuğun rahimde büyüdüğünü ve normal doğum ile vajinadan geçtiğini belirtti.

İKİNCİ ETAP ATAMALARI

37 bin kadro alındığını ve bu ilanların önümüzdeki hafta yapılacağını bildiren Bakan Memişoğlu, Mayıs ayında 19 bin alımın yapılacağını, ardından Ağustos ve Eylül’de tekrar ilana çıkılacağını açıkladı. Ayrıca, kılavuzun önümüzdeki hafta yayınlanacağını kaydetti. Diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerinin hepsi için alımlar yapılacağını belirtirken, inşaat halindeki hastanelerin de planlandığını sözlerine ekledi.