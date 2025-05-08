Memur Alım İlanlarına Dikkat Edin!

KAMUDA KADRO AÇILIMLARI VE MAAŞ DURUMU

Kamunun çeşitli alanlarında ihtiyaçlara uygun olarak açılan kadrolara şartları karşılayan kişilerin yerleştirilmesi sürüyor. En düşük memur maaşı, son dönemde yapılan zamlarla birlikte 44 bin liraya yaklaşıyor. Memur, işçi, öğretim üyesi, itfaiye ve zabıta gibi kadrolara ciddi bir gereksinim bulunuyor.

Kamu memurları ve sözleşmeli personel, yılda iki defa maaşlarına zam alabiliyor. Vardiya ya da nöbeti olmayan personeller, hafta sonları tatil yapma şansına sahipken, hafta içi ise 08:30 ile 17:00 saatleri arasında çalışma imkanı buluyorlar. Nöbet veya vardiyalı çalışması olmayanlar, resmi tatillerde de ücretli izin alma hakkına sahip oluyor.

Ayrıca, bazı memurlar ek ödeme, sosyal tesis imkanları, mesai ile destek ve yardımlardan yararlanabiliyor. Bu haklardan aileleriyle birlikte faydalanma şansları da mevcut. Memurlar, disiplin suçu işlemedikleri sürece işten çıkarılma riski taşımıyor.

Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan bazı kadrolara ilişkin ilanlar şu şekilde sıralanıyor:

– Vakıflar Genel Müdürlüğü 78 sözleşmeli personel alacak (7 Mayıs – 20 Mayıs)

– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 5 sürekli işçi alacak (7 Mayıs – 11 Mayıs)

– Söğütlü (Gümüşhane) Belediye Başkanlığı 1 memur alacak (23 Haziran – 25 Haziran)

– Boğaziçi Üniversitesi 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak (6 Mayıs – 20 Mayıs)

– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 96 sözleşmeli personel alacak (6 Mayıs – 20 Mayıs)

– Ege Üniversitesi 70 öğretim üyesi alacak (6 Mayıs – 25 Mayıs)

– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak (5 Mayıs – 16 Mayıs)

– Milli Eğitim Bakanlığı 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak (26 Mayıs – 30 Mayıs)

– Otukbeli Belediye Başkanlığı 1 harita mühendisi alacak (16 Haziran – 18 Haziran)

– Sağlık Bakanlığı 22 sözleşmeli bilişim personeli alacak (7 Mayıs – 26 Mayıs)

– Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 12 Türkiye İstatistik Kurumu uzman yardımcısı alacak (5 Mayıs – 15 Mayıs)

– İnebolu Belediye Başkanlığı 5 geçici işçi alacak (5 Mayıs – 9 Mayıs)

– İnebolu Belediye Başkanlığı 1 sürekli işçi alacak (5 Mayıs – 9 Mayıs)

– Göksun Belediye Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alacak (16 Haziran – 18 Haziran)

– Fındıklı (Rize) Belediye Başkanlığı 1 sözleşmeli personel alacak (25 Haziran – 27 Haziran)

– Savunma Sanayii Başkanlığı 5 proje bazlı sözleşmeli personel alacak (2 Mayıs – 23 Mayıs)

– Sağlık Bakanlığı 3658 sürekli işçi alacak (5 Mayıs – 9 Mayıs)