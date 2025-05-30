Memur Alımlarında Değişiklik Yapıldı!

MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ’NDE YENİ DÜZENLEMELER

Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde büyük değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler, resmi gazete aracılığıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar ile ilgili açıklamaları Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden paylaştı.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı paylaşımda, “Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptık.” diyerek değişikliklerin amacını vurguladı.

35 YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Bakan Tunç, yapılan dikkat çeken değişiklikleri şu şekilde sıraladı: İlk olarak, 35 yaş sınırının kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı esas alındı. Yeni kadrolara ilişkin olarak, fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadrolarının eklendiği ve atanma şartlarının belirlendiği ifade edildi. Zabıt kâtipliği uygulama sınavında, anlam bütünlüğünü artırmayı amaçlayan revizyonların yapıldığı aktarıldı. Diğer bir değişiklik ise, zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ile infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı verilmesi oldu. Ayrıca, KPSS puan türlerinin değerlendirilmesinin lise, ön lisans ve lisans olarak birbirinden bağımsız yapılacağı ve farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacağı belirtildi.

YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİ YILDA BİR DEFALIK ALINACAK

Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya geçirilmeyen rotasyon hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı ifade edildi. Buna ek olarak, personelin isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinin yılda en az bir kez alınacağı duyuruldu. Yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı bir katkı sağlaması temenni edildi.