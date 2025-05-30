Memur Alımlarında Değişiklikler Yapıldı

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi. Karar ile ilgili detayları Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabında duyurdu.

KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptık.” şeklinde açıklamada bulundu.

35 YAŞ SINIRI KALDIRILDI

Bakan Tunç, yapılan değişiklikleri şu şekilde sıraladı: Öncelikle 35 yaş sınırı kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki yaş şartı temel alındı. Ayrıca yeni kadrolar arasında fizyoterapist ve işaret dili tercümanı kadroları eklendi ve atanma şartları belirlendi. Zabıt kâtipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar gerçekleştirildi.

ÖNCELİK HAKKI GETİRİLDİ

Zabıt kâtibi, mübaşir, cezaevi kâtibi ve infaz ve koruma memuru kadroları için ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı getirildi. Ayrıca, lise, ön lisans ve lisans KPSS puan türleri birbirinden bağımsız şekilde değerlendirilecek ve farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Zorunlu atamaya tabi kadrolar için uygulamaya konulmayan rotasyon hükümleri ise yürürlükten kaldırıldı.

YER DEĞİŞTİRME TALEPLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri yılda en az bir kez alınacak. Yönetmeliğin adalet teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, bu düzenlemelerin adalet hizmetlerini daha verimli hale getireceğini belirtti.