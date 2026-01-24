Memur Emeklilerine Ocak 2026 Zam Farkları Yatıyor

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2026 maaş zamlarının kesinleşmesine bağlı olarak, 2,5 milyondan fazla vatandaşa iyi bir haber ulaştı. Bakanın açıklamalarına göre, toplamda 19,1 milyar liralık büyük bütçenin hesaplara aktarılacağı duyuruldu.

EMEKLİLERİN ZAM FARKLARI HESAPLARA YATARAK BAŞLAYACAK

Bakan Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında olan emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar ile harp ve vazife malulleri için zam farklarının banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirtti. Yeni zam oranları ve taban aylık artışıyla birlikte, hesaplara yatacak en az 1 aylık fark miktarları şu şekildedir: En düşük memur emeklisi aylığı 27.772 TL’ye yükselebilecek, bu nedenle dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerinin de fark ödemeleri hisselerine göre netleşmiş durumda.

MAAŞ PERİYOTLARINA GÖRE FARK ÖDEMELERİ DEĞİŞİYOR

Emekli Sandığı mensuplarının maaş alma periyotlarına göre fark ödemelerinin farklılık göstereceği bilgisi verildi. Ayrıca, harp ve vazife malullerine 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar liralık ek ödemelerin de aynı gün içinde gerçekleştirileceği bildirildi.