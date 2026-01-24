Emeklilere Promosyon Tutarları Güncellendi: Hangi Bankadan Ne Kadar Alacaklar

Bankaların promosyon tutarlarında güncellemeler gerçekleşti. Yeni maaşların açıklanmasının ardından, bankaların emeklilere olan promosyon ödemeleri merak konusu haline geldi. Hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğu ise araştırılıyor. En düşük emekli maaşını alanlar bankalardan ne kadar promosyon edinecek? Ayrıntılar haberimizde…

EMEKLİLERİN PROMOSYON ALIMI ARTMIŞ OLACAK

Emekli aylığı en düşük seviyede olan emekliler, bankalardan en az 18 bin TL ile 26 bin TL aralığında promosyon kazanabilecek. Aylık emekli maaşı 22 bin TL ile 24.999 TL arasında değişenler, 2026 yılı içerisinde promosyon olarak 22 bin TL’den başlayarak 32 bin TL’ye kadar teklifler ile karşılaşabilir.