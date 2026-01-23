Memur Emeklilerine Zam Farkı Ödemeleri Başladı

memur-emeklilerine-zam-farki-odemeleri-basladi

2026 Ocak ayı itibarıyla memurlara yapılan yüzde 18,60’lık zam ile birlikte maaşlarını 15 Ocak’ta almıştı. Memur emeklileri ise Temmuz-Aralık 2025 dönemi için maaşlarını alırken, Ocak 2026’da hak ettikleri zam farklarını almaya başlayacaklar. Emekli Sandığı’ndan ilk defa maaş alan 10 bin 321 kişiye emekli ikramiyesi farkı ödemesi yapılacak. Bu ödemelerin toplam tutarı 2,7 milyar lirayı bulacak.

1,8 MİLYAR LİRALIK EK ÖDEME

Aylık alan ve 2025 yılı için ek ödeme almaya hak kazanan 58 bin 346 kişiye toplamda 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacak. Tüm ödemeler, hak sahiplerinin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacak ve bu kişiler diledikleri yöntemle tahsil edebilecekler. Ocak 2026’da en düşük memur emeklisi maaşı 27 bin 887 TL olarak belirlenmişti.

DÜN YAPILAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira fark ödemesi, 10 bin 321 kişiye 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı ve harp ile vazife malulleri kapsamında aylık alan 58 bin 346 kişiye 2025 yılı için toplam 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacağını duyurdu.

