Memur-Sen’den Hükümetin Teklifine Sert Tepki

MAAŞ ZAMMI GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Milyonlarca memur, emekli memur ve sözleşmeli personelin maaş zamları üzerine devam eden toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde hükümet zam önerisini açıkladı. Bu öneriye göre, ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve kalan ikinci altı ay için tekrar yüzde 4 zam önerildi.

MEMUR-SEN’DEN SERT TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin önerisine yönelik sert bir tepki gösterdi. Yalçın, bu teklifte ne refah payının bulunduğunu, ne taban aylığına dair bir bilgi olduğunu ne de enflasyonun gerçek rakamlarının hesaba katıldığını belirtti. “Emekli ve emekçi geride bırakılmış, çözümden uzak, akıl ve vicdanla bağdaşmayan bir teklif ortaya konmuş” diyen Yalçın, işverenin umut vermek yerine hayal kırıklığı yarattığını vurguladı.

PAZARDAKİ FİYATLARLA UYUMLU DEĞİL

Yalçın, teklifin memurların gerçek yaşamını ve pazardaki fiyatları yansıtmadığını ifade etti. “Bu zam oranları kayıplarımızı karşılamaz, bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. 19 gündür teklif bekliyoruz ama bu rakamlar 19 saniyede bile düşünülmemiş gibi görünüyor. Pazarlık yapacak bir öneri göremiyoruz” dedi. Adalet, denge ve eşitliğin masada sağlanması gerektiğini belirten Yalçın, “7. Dönemde yapılan hataların ısrarla tekrar edildiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

BEKLENEN TEKLİFLER

Yalçın, görüşmelerin süresinin 29 Ağustos’ta sona ereceğini hatırlatarak, “Sendikalar olarak işverenden ciddi ve makul öneriler bekliyoruz. Kamu, 4 milyon görevli ve 2.5 milyon emeklisiyle oldukça geniş bir kesim. Bu masa dışında çözüm yok. Taban aylık beklentimizi karşılayan, refah payı içeren ve ücret adaletini gözeten bir öneri sunulmalı” dedi. Ayrıca, Yalçın yarın Çalışma Bakanlığı önünde olacaklarını ve 81 il teşkilatıyla sahada aktif bir mücadele yürüteceklerini de sözlerine ekledi.