Memur-Sen’den Zam Açıklaması Bekleniyor!

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar ve emekli memurlar için 2026-2027 dönemi zam oranlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!” dedi. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti Başkanı olan Vedat Işıkhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, kamu görevlileri ve emeklilerin işveren tarafından beklenen ikinci teklifi beklediğini ifade etti.

MÜZAKERELERİN GECİKMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yalçın, açıklamalarında müzakerelerin zamanında yapılması gerektiğini belirtti. “Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var” diyerek, zamanın kısıtlı olduğunu vurguladı. Çalışma takvimine göre, bugüne kadar ikinci teklifin gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Yalçın ayrıca, “Masanın toplanması ve müzakere edilebilir bir teklifin acilen gelmesi, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin beklentilerinin karşılanması son derece önemli” diye ekledi. “#TeklifYenilensin” ve “takvime uyulsun” taleplerine ilişkin Bakan’dan açıklama beklediklerini söyledi.

İLK TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

İşveren tarafından ilk olarak sunulan zam teklifi, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 seviyesinde belirlendi. Ancak Memur-Sen, bu teklifi kabul etmeyeceklerini duyurdu.