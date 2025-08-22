Memur-Sen; Hakem’e Götürmeyecek

AÇIKLAMALARDAKİ DURUM

Memur-Sen, yaptığı bir açıklamada, “Gelirde adalet, ücrette denge” ilkesi doğrultusunda yürütülen 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin, Kamu İşvereni’nin çözümsüzlükte ısrar eden tavrı nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ifade etti. Sendika, “bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek” amacıyla çaba sarf ettiklerini belirtti. Memur-Sen, uzlaşmazlıkla sonuçlanan görüşmelere dair imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldığını ve Hakem’e başvurmadığını duyurdu.

KAMU GÖREVLİLERİNE YANSIMASI

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca, Kamu İşveren Heyeti’nin toplu sözleşmeyi Kamu Görevlileri Hakem Heyeti’ne götürme yetkisi bulunuyor. Ancak, kamu işvereninin bu yetkisini kullanmaması durumunda, kamu görevlilerinin 2026-2027 yıllarına dair mali ve sosyal hakları genel hükümler çerçevesinde belirlenecek. Bu konudaki hükümler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri esnasında belirlenip yasalaşacak.