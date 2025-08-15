Memur-Sen Zam Açıklaması Yapıldı

MEMUR-SEN’DEN ZAM ORANLARI AÇIKLAMASI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve emekli memurların 2026-2027 dönemine ilişkin zam oranlarına dair açıklamalarda bulundu. Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüm. Teklifin bugün gelmesi gerekiyor!” Yalçın, Kamu İşveren Heyeti Başkanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

İKİNCİ TEKLİF BEKLENİYOR

Yalçın, “Kamu görevlileri ve emeklilerimiz işveren tarafından gelecek ikinci teklifi bekliyor. Şu ana kadar teklifle ilgili bir cümle hala kurulmadı. Kanun gereği müzakere süresinin tamamlanmasına son 4 gün var. Çalışma Takvimine göre bugün ikinci teklifin gelmesi gerekirdi.” dedi. Ayrıca, masanın bir an önce toplanmasının ve müzakere edilebilir bir teklifin beklenmesinin kamu görevlileri ve emeklilerinin beklentilerinin karşılanması açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. “Teklif yenilensin, takvime uyulsun talebimiz karşısında Bakan’ın açıklama yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini ekledi.

İLK TEKLİF RED OLDU

İşveren tarafından sunulan ilk zam teklifi 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6, 2027’nin ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için de yüzde 4 olarak belirlenmişti. Bu teklif Memur-Sen tarafından kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.