Memur Ve Emekli Maaş Zamları İçin İlk Veriler Açıklandı

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memurlar ve emekliler için maaş artışlarına dair hesaplamalar başlamış durumda. 2026 yılının ilk yarısında oluşacak enflasyon farkı merakla beklenirken, yılın ilk maaş artışına ilişkin veriler ocak ayı enflasyonuyla belirginleşti.

ARTIŞ HESAPLAMALARI

Memur ve emekli memurlar maaş artışlarını yılda iki dönem, ocak ve temmuz aylarında alıyor. Bu maaş artışları, toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkıyla birlikte uygulanıyor. Diğer yandan, Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları doğrudan 6 aylık enflasyon oranına dayanarak belirleniyor.

İLK ADIM ATILDI

Ocak ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam için ilk adımlar atılmış oldu. Bu süreç, memurların ve emeklilerin gelecek maaş artışları açısından büyük önem taşımaktadır.