Memur Ve Emekli Maaş Zamları İçin İlk Veriler Açıklandı

memur-ve-emekli-maas-zamlari-icin-ilk-veriler-aciklandi

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memurlar ve emekliler için maaş artışlarına dair hesaplamalar başlamış durumda. 2026 yılının ilk yarısında oluşacak enflasyon farkı merakla beklenirken, yılın ilk maaş artışına ilişkin veriler ocak ayı enflasyonuyla belirginleşti.

ARTIŞ HESAPLAMALARI

Memur ve emekli memurlar maaş artışlarını yılda iki dönem, ocak ve temmuz aylarında alıyor. Bu maaş artışları, toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkıyla birlikte uygulanıyor. Diğer yandan, Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları doğrudan 6 aylık enflasyon oranına dayanarak belirleniyor.

İLK ADIM ATILDI

Ocak ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam için ilk adımlar atılmış oldu. Bu süreç, memurların ve emeklilerin gelecek maaş artışları açısından büyük önem taşımaktadır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Emekli Maaşlarına Ek Banka Promosyonu Talebi Artıyor

Yeni yıl itibarıyla emekli maaşlarının artması, emeklilerde banka promosyonlarının artırılacağına dair umutlar doğurdu. Türkiye Emekliler Derneği, kamu ve özel bankaların promosyonlarını gözden geçirmesini talep etti.
Gündem

Galatasaray’da Yusuf Demir İle Yollar Ayrılıyor

Galatasaray, kadroda düşünmediği Yusuf Demir ile ayrılma sürecine girdi. Genç futbolcunun menajeri, kulüp ile anlaşma sağlamak için tesislere gitti.
Gündem

Emekli Maaşları Üzerine Yapılan Anket Sonuçları Açıklandı

Türkiye'de emekli maaşları tartışmaları sürerken, emeklilere yöneltilen anket, siyasi tercihlerde önemli eğilimler ortaya koydu. Seçim olursa hangi partiye oy verecekleri merak ediliyor.
Gündem

Real Madrid Soyunma Odasında Gerilim Tırmanıyor

Real Madrid'de teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın yöntemleri, soyunma odasında huzursuzluk yaratırken, milli futbolcu Arda Güler bu durumun merkezinde yer alıyor.
Gündem

Trabzonspor Fethiyespor Karşısında Farklı Galip Geldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. haftasında Fethiyespor'u 3-0 yenerek ikinci yarıda etkileyici bir performans sergiledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.