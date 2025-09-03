Memur ve Emeklilerin Ocak Zammı Bekleniyor

MEMUR VE EMEKLİLERİN USUL GÖZLERİ OCAK ZAMINDA

Memur ve emekliler ocak zamlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı veriler, maaş artışlarının temelini oluşturuyor. Ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,04 olarak belirlenirken, Temmuz ayında bu oran yüzde 2,06 seviyesindeydi.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI HESAPLAMASI

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme çerçevesinde 2026’nın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7, 2027’nin ilk yarısında yüzde 5 ve ikinci yarısında yüzde 4 oranında zam alacak. Ancak bu oranların üzerine enflasyon farkı da ekleniyor. Böylece maaş artışları daha fazla olacak.

İKİ AYLIK ZAM ORANI ŞU ANDA BELİRGİN

TÜİK’in açıkladığı Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri ile memur ve emeklilerin toplamda yüzde 10,09 oranında zammı şimdiden hak etmiş görünüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin iki aylık zam oranı ise yüzde 4,14 olarak hesaplandı. Bu rakamlar kesinleşmemiş olsa da, maaş zammının güçlü bir ön göstergesi niteliği taşıyor.

KESİN ZAM ORANI İÇİN YIL SONU VERİLERİ BEKLENİYOR

Mevcut oranlar iki aylık enflasyona göre belirlenmiş durumda, bu nedenle kesin tabloyu yansıtmıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ocak ayında net zam oranı belli olacak. Bu durum, milyonlarca emekli ve memurun gözlerinin yıl sonu verilerinde toplanacağı anlamına geliyor.

MAAŞ ARTILIŞLARI HAKKINDA BEKLENTİLER ARTMAKTA

Hem toplu sözleşme hem de enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğunda, memur ve emekliler ocakta kayda değer bir zam alacak. Şu aşamada veriler umut verici görünse de, kesin rakamlar yıl sonunda netleşecek.