Memur Ve Hükümet Anlaşamadı! Bakan Işıkhan Açıklamada Bulundu

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Uzlaşma süresi sona erdiğinden süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na taşındı.

HAKEM KURULU’NA SAYGI

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Hakem Kurulu’nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her hizmet kolu ile ayrı ayrı masaya oturduk. Yoğun bir mesai harcadık. Yaklaşık 25 gün sürek bu çalışmalarımız neticesinde çalışmalarımızı iki perspektifte sürdürdük. Birincisi genel oransal zam bir diğer hizmet kolları.”

HİZMET KOLLARINDA İMZALAR ATILDI

Bugün 11 hizmet kolunun tamamında imzalar atıldı. Sürecin kamu personelinin geneline ilişkin hizmet kollarında büyük oranda anlaşma sağlandığını belirtmek isterim.

UZLAŞMA VE KAZANIMLAR

Oransal zam ile ilgili karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulunun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz. Oransal zam dışındaki kısımlarda önemli başarılara imza attık. 11 hizmet kolunda memur sendikaları için önemli sosyal haklarda kazanımlar elde ettik. 4.2 milyon memuru ilgilendiren genel mali sosyal haklarda toplamda 369 maddede uzlaşma sağlandı.

HİZMET KOLLARINA KAYNAK AYRILDI

Bazı fazla çalışma saatlerine de yüzde 25 ile yüzde 35 oranında artış gerçekleştirildi. Toplamda 80 milyar TL’nin üzerinde bir kazanım sağladık. Bu 80 milyarı hizmet kollarına harcadığımızı belirtmek istiyorum.

Türkiye yüzyılına yakışan bir süreci yönetiyoruz. Kıymetli memurlarımıza tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memurlarımıza en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini verdiysek, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu enflasyona ezdirmeyeceğiz.