Memur ve Öğretmenlere Yabancı Dil Tazminatı

Kadrolu öğretmenler ve devlet memurları, yabancı dil bilgilerini belgelediklerinde aylık maaşlarına ek olarak düzenli dil tazminatı alabiliyor. Bu ödeme, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında belirleniyor. YDS’den en az 70 puan alan personel bu haktan yararlanabiliyor.

DİL TAZMİNATI KİMLERE ÖDENİYOR

Kadrolu öğretmenler ve devlet memurları bu tazminata hak kazanıyor. Sözleşmeli veya ücretli öğretmenler ise bu imkandan yararlanamıyor. Mevzuat gereği yalnızca kadrolu çalışanlar ödeme alabiliyor.

PUAN SEVİYESİNE GÖRE DEĞİŞEN MİKTAR

YDS puanı A, B ve C seviyelerine ayrılıyor. Her seviye farklı katsayı ile ödeniyor. Tazminat miktarı puan derecesine göre değişiklik gösteriyor.

BEŞ YIL BOYUNCA GEÇERLİLİK VE YENİLEME ŞARTI

Kazanılan tazminat kademeleri beş yıl süreyle geçerli oluyor. Süre sonunda tazminat seviyesi kademeli olarak düşüyor. Hak kaybı yaşamamak için yeniden sınava girmek gerekiyor.

HER DİL İÇİN AYRI ÖDEME YAPILIYOR

Birden fazla yabancı dil bilen personel her dil için ayrı tazminat alıyor. Bu ödeme YDS ile belgelendirilen her dil için geçerli. Mevzuat kapsamında toplam 23 dil tazminata dahil ediliyor.

TAZMİNATA KONU OLAN YABANCI DİLLER

Almanca, Arapça, Bulgarca ve Çince listede yer alıyor. Danimarkaca, Ermenice, Farsça ve Fransızca da kabul ediliyor. Gürcüce, Hollandaca, İngilizce ve İspanyolca diğer diller arasında bulunuyor. İtalyanca, Japonca, Korece ve Lehçe de tazminat kapsamında sayılıyor. Macarca, Portekizce, Rumence ve Rusça sıralamada yer alıyor. Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca da kabul edilen diller arasında.