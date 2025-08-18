Memur Zammı İçin Yeni Teklif Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen önemli toplantı, saat 18.30’da başladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin maaşlarını doğrudan etkileyen kararlar alındı. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. Heyet, 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam önerisinde bulundu. Bakan Işıkhan’ın yaptığı açıklamaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması planlanan artış oranları şu şekilde belirlendi: 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış önerildi. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girmek üzere memurların maaşlarına 1.000 TL tutarında taban aylık artışı yapılması konusunda daha önce sunulan teklifin de korunduğu belirtildi.

Hükümetin ve sendikaların talepleri

Toplu sözleşme sürecinde hükümet, 12 Ağustos’ta ilk zam teklifini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan teklife göre, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam önerilmişti. Ancak bu teklif, masada yetkili konumda olan Memur-Sen tarafından kabul edilmemişti. Memur-Sen’in talepleri arasında, 2026 yılı için toplam yüzde 88 ve 2027 yılı için yüzde 46 zam oranı bulunuyor. Bunun yanı sıra, konfederasyon taban aylığa zam, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek talepler de masaya taşımıştı. Talepler arasında 2026’da taban aylığa 10.000 TL, 2027’de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı maddeleri yer alıyor.