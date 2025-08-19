Memur Zammı İçin Yeni Teklif Açıklandı

KRİTİK TOPLANTI VE TEKLİFLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen önemli toplantı saat 18.30’da başladı. Toplantıda yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin gelecek iki yıl içindeki maaşlarını doğrudan etkileyecek kritik kararlar açıklandı. Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme için son teklifini sundu. Heyet, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam teklif etti. Bakan Işıkhan’ın açıkladığı teklife göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılması düşünülen artış oranları şöyle açıklandı: 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 oranında artış öngörülüyor. Ayrıca, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere memurların maaşlarına 1.000 TL tutarında bir taban aylık artışı yapılmasına yönelik daha önceki teklifin de korunduğu belirtiliyor.

HÜKÜMET VE SENDİKALARIN TEKLİFLERİ

Toplu sözleşme süreci çerçevesinde hükümet, 12 Ağustos’ta ilk zam teklifini duyurmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıkladığı teklife göre; 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 ve 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için de yüzde 4 zam önerildi. Ancak bu teklif, masada yetkili olan Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Memur-Sen’in talepleri arasında; 2026 yılı için toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise yüzde 46 zam oranı yer alıyor. Ayrıca, konfederasyon, bu oranların yanı sıra taban aylık artışı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve kira yardımı gibi ek taleplerini de masaya taşıdı. Talepler arasında 2026’da taban aylığa 10.000 TL, 2027’de ise 7.500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2.925 TL’ye çıkarılması ve aylık 17.600 TL kira yardımı gibi maddeler bulunuyor.