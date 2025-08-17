Memur Zammı Merkez Bankası Mı Belirledi?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci sürüyor. Hükümetin sunduğu teklife rağmen, sendikalar bu önerileri kabul etmiyor ve oldukça yüksek oranlar talep ediyor.

YÜZDE 88 ZAM TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ayda yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ayda ise yüzde 20 zam talep ediyor. Toplamda beklenen artış ise yüzde 88 olarak belirlenirken, 2027 yılı için de ilk altı ayda yüzde 20 ve 7 bin 500 lira taban aylığı, ikinci altı ayda ise yüzde 15 zam isteniyor. Bu rakamlar toplamda yüzde 46 artışa denk geliyor.

HÜKÜMETTEN GELEN TEKLİF

Toplantılar kapsamına hükümetin ilk teklifinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için ise yüzde 6 oranında zam önerildi. 2027 yılı için her iki altı ayda da yüzde 4 oranında teklif yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylık için ek olarak bin liralık bir artış önerisinde bulundu. Hükümet, zam oranlarını öngörülen enflasyon tahminine göre belirliyor.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında açıkladı. Önceki raporda 2025 için belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefinin “ara hedef” olarak korunduğunu belirten Karahan, 2026 ve 2027 için yeni ara hedefleri sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncelledi. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

MOODY’S’TEN ENFLASYON LAHİYASI

Moody’s, not artışı için maaşların geriye dönük olarak değil, geleceğe yönelik beklentilere göre zamlanmasını tavsiye etti. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 için yüzde 16 ve 2027 yıl sonu için yüzde 9 olarak açıklandı.

ZAM TEKLİFLERİNDE YÜKSEK HEDEF

Merkez Bankası, 2026 yılı enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya çıkardı. Hükümetin memur ve memur emeklilerine teklif ettiği toplam zam oranı ise yüzde 16.6 olarak belirleniyor.

MEMUR TARAFI ARZULARINI GERÇEKLEŞTİREMİYOR

Memur ve memur emeklileri, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl istenen zammı yine alamadı. 2025’in ilk yarısında yüzde 6, ikinci yarısında ise yüzde 5 oranında zam alındı. Temmuz-Aralık 2025 döneminde alınan toplam zam ise enflasyon farkları dahil yüzde 15.57 olarak gerçekleşti. Memur tarafı, daha yüksek zam taleplerine rağmen istenen oranlara ulaşamıyor.