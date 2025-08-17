Memur Zammı Merkez Bankası’na mı Bağlı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam süreci tüm hızıyla sürüyor. Hükümet mevcut teklifini sunmuş olsa da, sendika tarafından gelen teklifler kabul edilmiyor ve ciddi oranlarda artırılmak isteniyor.

YÜZDE 88 ZAM TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için eğitim payı olarak yüzde 10, ilk altı ayda yüzde 25 zam ve 10 bin lira taban aylık talep ediyor. İkinci altı ay içinse yüzde 20 zam ile birlikte toplamda yüzde 88 oranında bir zam talep ettiklerini belirtiyorlar. Ayrıca, 2027 yılı için ilk altı ayda yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylık ve yüzde 15 zamla birlikte toplamda yüzde 46 zam istediklerini ifade ediyorlar.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE?

Görüşmelerde hükümetin ilk sunduğu teklif, 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için ise yüzde 6 düzeyinde oldu. 2027 yılı için her iki alt altı ayda da yüzde 4 oranında bir zam önerildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylıkta bin lira artış teklifi de getirdi. Hükümet, planlanan enflasyon tahmini çerçevesinde zam yapmak istiyor.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında açıkladı. Önceki raporda 2025 için belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefi “ara hedef” olarak kabul edilirken, 2026 ve 2027 için bu oran sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 şeklinde güncellendi. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrara kavuşması hedefleniyor.

MOODY’S’İN ENFLASYON ÖNERİSİ

Moody’s, kredi notunun yükselmesi için geçmişe dönük maaş zammı yerine ileriye dönük beklentilere dayalı bir zam uygulanmasını öneriyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki tahminler ile bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 16 ve 2027 yıl sonu için yüzde 9 olarak belirlenmiş durumda.

ZAM TEKLİFİ MERKEZ’İN HEDEFİNİN ÜSTÜNDE

Merkez Bankası 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseltmiş durumda. Hükümetin memur ve memur emeklilerine sunduğu teklifin kümülatif oranı ise yüzde 16.6 olarak öne çıkıyor.

MEMUR TARAFI GEREKENİ ALAMIYOR

Memur ve memur emeklileri, geçmiş yıllarda da istedikleri zammı elde edememişti. 2025’in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında yüzde 5 oranında zam alınmışken, Temmuz-Aralık 2025 arasında alınan zam, enflasyon farklarıyla birlikte yüzde 15.57 olarak gerçekleşti. Memur tarafı daha yüksek zam talep etmesine rağmen, hala istenilen oranlara ulaşılamıyor.