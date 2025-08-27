Memur Zammı Resmi Gazete’de Açıklandı

MEMURLARA VE SÖZLEŞMELİ PERSONELE ZAM KARARI

Türkiye’de 4.5 milyon memur ve emeklisini yanı sıra sözleşmeli personeli de etkileyen zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzun bir süre devam eden pazarlıkların ardından hükümet ve sendika arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamayınca, toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından sürdürüldü. Taraflardan sendika masadan çekilince Hakem Kurulu nihai kararını dün açıkladı.

GENEL ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Kamu görevlilerinin genel zam oranları, 2026 yılının birinci dönemi için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılının birinci dönemi için yüzde 5 ve ikinci dönemi için ise yüzde 4 şeklinde belirlendi. Ayrıca, memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci döneminde 1000 TL artırılması da onaylanan maddeler arasındaydı. Bunun yanı sıra, hizmet kollarının kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

HİZMET KOLLARI TOPLU SÖZLEŞMESİ

Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’nin ayrıntıları da Resmi Gazete’de yer aldı.