Memur Zammı Resmi Gazete’de Yayımlandı

TÜRKİYE’DE MEMURLARA YAPILAN ZAM KARARI

Türkiye’de 4.5 milyon memur ve memur emeklisi, ayrıca sözleşmeli personeli de kapsayan zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Uzun süren pazarlıklar neticesinde hükümet ile sendika arasında anlaşma sağlanamayınca toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütüldü. Sendika tarafı masadan ayrılınca Hakem Kurulu son kararını dün belirledi. Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı, 2026 yılının birinci dönemi için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılının birinci dönemi için yüzde 5 ve ikinci dönemi için yüzde 4 olarak kabul edildi. Ayrıca, memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

HİZMET KOLLARINA YONETİM HAKLARI

Hizmet kollarının kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu çerçevede, Hizmet Kollarına Yönetim Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşmesi’nin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.