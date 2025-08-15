Memur Zammı Zirvesi Sonuçlandı!

MEMURLAR ZAM PAZARLIĞINDA HÜKÜMETİN TEKLİFİNİ BEKLİYOR

Memur ve memur emeklisi, zam pazarlığı sürecinde gözlerini hükümetin ikinci teklifine çevirmiş durumda. İlk teklifi yetersiz bulan memurlar, eylemlerine devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmelerde teklifin gün içerisinde gelmesi gerektiğini ifade etti. Memur-Sen, Bakan Işıkhan ile üç konfederasyonun genel başkanının bugün saat 16.30’da bakanlıkta bir araya geleceğini bildirdi. Toplantının ardından Ali Yalçın’ın açıklama yapması bekleniyor.

ZAM TEKLİFİ VE TABAN AYLIĞINA YAPILAN ARTIRIM

İkinci toplantı sona erdi ve Kamu İşveren Heyeti, daha önce önerilen 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış önerisi sundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümetin zam teklifini 2026 yılı ilk altı ay için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6, 2027 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ay için de yüzde 4 olarak açıkladı.

Ali Yalçın, bu teklifi reddettiklerini ifade ederek, “Ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz.” dedi. Memurların talepleri doğrultusunda daha tatmin edici bir teklifin gelmesi gerektiğini vurguladı.