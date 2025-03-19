Memura Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GETİRİYOR

Yeni düzenleme ile, memurlar için yarı zamanlı ve evden çalışma hakkı tanınıyor. Bu düzenleme, çocuğu olan veya evlat edinen kamu çalışanlarına yarı zamanlı çalışma kolaylığı getirmek ve doğum oranlarını artırarak kadınların iş hayatındaki varlığını devam ettirmek amacı taşıyor. Hükümet, bu kapsamda “Aile Yılı” ile yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Yönetmelik taslağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43’üncü maddesiyle belirlenen yarı zamanlı çalışmayı kapsıyor. Taslakta, yarı zamanlı çalışma hakkının kullanılmasına yönelik usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurların belirlenmesine yönelik düzenlemelere yer veriliyor.

ANNE VE BABALAR EŞİT ŞEKİLDE YARARLANACAK

Yarı zamanlı çalışma hakkından kadın ve erkek memur ayrımı gözetilmeden yararlanılacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte babalar da bu haktan faydalanabiliyor. Eşler, bu haktan aynı anda veya arka arkaya dönemlerde yararlanma hakkına sahip olacaklar.

ÇOCUK İLKOKULA BAŞLAYANA KADAR DESTEK SUNULACAK

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma imkanına sahip olacak. Ancak eşlerin aynı anda bu uygulamadan yararlanması mümkün değil. Bu hak, çocuğun ilkokula başlamasına kadar geçerli olacak.

MAAŞ DÜZENLEMESİ DE OLACAK

Yarı zamanlı çalışmak isteyenlerin maaşı da yarı yarıya düşecek. Gerçekte bu kural, 2016’da gündeme alınmış fakat tam olarak uygulanamamıştı. Devlet Memurları Kanunu’na eklenen yarı zamanlı çalışma hakkı, şimdi güncellenerek hayata geçiriliyor.

BAŞVURULAR EN AZ BİR AY ÖNCEDEN YAPILACAK

Yarı zamanlı çalışma talebinde bulunmak isteyenler, en az bir ay öncesinde kuruma yazılı olarak başvuruda bulunacak. Ayrıca, yarı zamanlı çalışan annelere süt izni verilmeyecek. Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken, yarı zamanlı çalışacak olan memur 20 saat çalışabilecek.

Yarı zamanlı çalışanlar, haftanın belirli günlerinde, en fazla 3 gün, günde 8 saati geçmeyecek şekilde çalışabilecek. Diğer seçenek ise haftada 5 gün, günlük en az 3 saat çalışma yapmalarıdır. Çalışma saatleri amir tarafından tespit edilecek.

DEĞİŞİKLİKLER İÇİN İKİ TARİH BELİRLENDİ

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapma yetkisine sahip olacak. Doğum ya da evlat edinme durumunda anne veya baba yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olabiliyor. Her çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

SON ŞEKLİ BAKANLIK VERİYOR

Yönetmelik taslağı incelemeye açıldı. Düzenlemeye nihai şeklini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.