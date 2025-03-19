Memurlar İçin Yarı Zamanlı Çalışma Düzenlemesi

MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Yeni düzenleme ile çocuğu olan ya da evlat edinen kamu çalışanlarına yarı zamanlı ve evden çalışma imkanı sunuluyor. Bu uygulama, doğum oranlarının artırılmasını ve kadınların iş yaşamında kalmalarını hedefliyor. Yarı zamanlı çalışma hakkının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için hükümet, “Aile Yılı” çerçevesinde yeni bir yönetmelik taslağı hazırlıyor. Bu taslak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43’üncü maddesindeki yarı zamanlı çalışmayı kapsıyor.

BABALAR DA BU HAKTAN FAYDALANABİLECEK

Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanımında cinsiyet ayrımı söz konusu olmayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte babalar da yarı zamanlı çalışma imkanından yararlanabilecek. Eşler, bu hakka aynı anda veya birbirini izleyen dönemlerde erişim sağlayabilecek.

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana dek yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak eşlerin aynı anda yararlanması söz konusu olmayacak. Bu hak, çocuğun ilkokula başlamasına kadar geçerliliğini koruyacak.

MAAŞTA DÜZENLEME YAPILACAK

Yarı zamanlı çalışmak isteyen memurun maaşı da yarıya düşecek. Bu kural aslında 2016’da belirlenmiş olsa da uygulamaya konulamamıştı. Şimdi bu düzenleme, yenilenerek hayata geçirilecek.

BAŞVURU SÜRECİ

Yarı zamanlı çalışmak isteyenlerin, başvurusunu en az 1 ay önce yazılı olarak kuruma iletmesi gerekecek. Yarı zamanlı çalışan anneye süt izni verilmeyecek.

ÇALIŞMA SAATLERİNE DOKUNULACAK

Yarı zamanlı çalışmak isteyen memur, haftalık 40 saatlik süreden 20 saat çalışabilecek. Ayrıca haftada belirli günlerde, en fazla 3 günü tam gün ve günlük 8 saati aşmayacak şekilde veya haftanın 5 günü en az 3 saat olarak çalışma seçeneği bulunuyor. Burada günlük çalışma süresi 3 saatten az olamayacak ve bu konuda karar, amir tarafından verilecek.

AYLIK DEĞİŞİKLİK HAKKI

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahip. Hem doğum hem de evlat edinme durumlarında anne ya da baba yarı zamanlı çalışabilecektir.

HER ÇOCUK İÇİN AYRI HAK

Her bir çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek. Yönetmelik taslağı şu anda görüş aşamasında olup, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son şekli verecek.