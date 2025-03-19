Memurlar İçin Yarı Zamanlı Çalışma Kuralları

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GETİRİLİYOR

Yeni düzenleme ile çocuğu olan veya evlat eden kamu çalışanlarına yarı zamanlı ve evden çalışma hakkı tanınıyor. Bu adım, doğum oranlarını artırmak ve kadınların iş hayatında kalmasına yardımcı olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Yarı zamanlı çalışma hakkının uygulanabilmesi için hükümet, “Aile Yılı” kapsamında yeni bir yönetmelik üzerinde çalışıyor. Yönetmelik taslağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen yarı zamanlı çalışmayı kapsıyor ve bu hakkın kullanımına dair usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak olan memurlara ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

ANNE VE BABA EŞİT OLARAK YARARLANACAK

Yarı zamanlı çalışma hakkı kullanılırken kadın ya da erkek memur ayrımı yapılmayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, babalar da yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilecek. Eşler, bu haklarından aynı anda ya da belirli dönemlerde yararlanma fırsatına sahip olacak.

DESTEK SÜRESİ İLKOKULA KADAR DEVAM EDECEK

Memur anne ve babalar, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma iznine sahip olacaklar. Ancak, eşlerin bu haktan aynı anda faydalanmaları mümkün olmayacak ve bu hak, çocuk ilkokula başlayıncaya kadar sürecek.

Yarı zamanlı çalışma talebinde bulunan memurların maaşı, yarı yarıya düşecek. Daha önce 2016 yılında gündeme alınan bu konunun, şimdi yenilenerek uygulanması kararlaştırıldı. Yarı zamanlı çalışmak isteyenlerin, başvuru yapabilmesi için en az 1 ay önceden kuruma yazılı talep iletmesi gerekiyor.

SÜT İZNİ VERİLMEYECEK

Yarı zamanlı çalışan annelere, ek olarak süt izni verilmeyecek. Haftalık çalışma süresi normalde 40 saatken, yarı zamanlı çalışmak isteyen memurlar yalnızca 20 saat çalışacak.

İKİ ÇALIŞMA SEÇENEĞİ SUNULACAK

İki seçenek mevcut. İlk seçenek, belirli günlerde en fazla 3 gün tam gün çalışmak şeklinde. İkinci seçenek ise haftanın 5 günü boyunca günde en az 3 saat çalışılması. Çalışma saatlerine, memurun amiri karar verecek.

DEĞİŞİKLİKLER YILDA İKİ KEZ YAPILACAK

Yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilme yetkisine sahip olacak. Evlat edinenler de doğum ya da evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma izni alabilecek. Her çocuk için ayrı ayrı bu hak kullanılabilecek.

SON ŞEKİLİ HAZIRLANIYOR

Yönetmelik taslağı şu an görüşe açıldı ve düzenlemeye son şeklini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.