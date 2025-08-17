Memurların Zammını Merkez Bankası Mı Belirliyor?

MEMUR ZAM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Memurlar ve emekli memurları etkileyen zam süreci hâlâ devam ediyor. Hükümetin teklifi sunulmuş olmasına rağmen, sendika tarafından öneriler kabul görmüyor. Sendika, büyük oranda bir artış talep ediyor.

ZAM TALEPLERİNE YÜZDE 88 HEDEFİ

Memur-Sen, 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ayda yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylık, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplamda yüzde 88 oranında artış talep ediyor. 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylık ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam isteyerek toplamda yüzde 46 oranında zam bekliyor.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NELERİ KAPSIYOR?

Görüşmeler çerçevesinde, hükümetin 2026’nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için ise yüzde 6 oranında artış teklifi var. 2027’nin her iki alt döneminde ise yüzde 4’lük bir teklif belirlenmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taban aylık için bin lira artış önerisinde bulundu. Hükümet, öngörülen enflasyon tahminlerine göre zam yapmayı hedefliyor.

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında belirtti. Önceki raporda 2025 için belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefi “ara hedef” olarak korunmuşken, 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 hedefler güncellendi. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması öngörülüyor.

MOODY’S’TEN HENÜZ BEKLENTİ VAR

Moody’s, notun yükselmesi için maaşların geriye dönük zamlanması yerine, geleceğe yönelik beklentilere göre zamlanmasını öneriyor. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda belirtilen oranlarla bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24, 2026 için yüzde 16 ve 2027 yıl sonu için de yüzde 9 olarak açıklandı.

ZAM TEKLİFİ MERKEZ’İN HEDEFİNİN ÜSTÜNDE

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini yüzde 12’den yüzde 16’ya çıkardığı bilgisi var. Hükümetin memur ve emekli memurlara önerdiği teklifin kümülatif hali ise yüzde 16.6 olarak belirlendi.

SENDİKA TALEPLERİ KARŞILANAMAZSA

Memurlar ve memur emeklileri önceki yıllarda da istedikleri zamları alamadı. 2025 yılı ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam alındı. Enflasyon farklarıyla Temmuz-Aralık 2025 döneminde alınan zam ise yüzde 15.57 oldu. Sendika, talep ettiği yüksek zam oranlarına ulaşamamanın sıkıntısını yaşıyor.