Menemen Soğanlı Yaptı, Yorumlar Geldi

SOĞANLI MENEMEN TARTIŞMASINA YENİ BİR KATKI

Uzun süredir devam eden “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?” tartışması, İtalya’dan gelen bir sosyal medya fenomeninin katılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Dünyaca ünlü yemek videoları paylaşan Ana Sofia Fehn, menemen tarifinde soğan kullanarak bu tartışmaya damgasını vurdu.

MENEMENİN SOĞANLI OLMASI

Fehn’in “Menemen” başlığıyla paylaştığı videosu, domates, sivri biber, yumurta, peynir, zeytinyağı, tereyağı ve pul biberin yanı sıra, isteğe bağlı bir malzeme olarak soğanı da içermekte. Video, 1 milyon 600 bin izlenme sayısına ulaştı ve birçok kullanıcıdan yüzlerce yorum aldı. Türk yemek severler, soğanın menemenin içinde yer alıp almayacağı konusunda hâlâ kesin bir sonuca ulaşamadı.

YORUMLARDA KUTUPLAŞMA

Videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada hemen gündem haline gelen tarif, izleyicileri iki gruba ayırdı. Fehn, Türkiye’deki tartışmanın farkında olmalı ki, bazı yorumlara “Soğanı çok seviyorum, evet biliyorum her zaman soğanlı olmaz” yanıtını vererek ortada bir denge kurmaya çalıştı. Diğer taraftan bazı izleyiciler, Türkçe olarak soğanlı mı yoksa soğansız mı olduğunu sorguladı, ancak Fehn bu mesajları muhtemelen anlayamadı.