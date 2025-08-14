Mennan Karakteri, Ekranlardan Uzakta

ERDAL TÜRKMEN HAFIZALARDAN SILINMIYOR

Senaryosu Gani Müjde tarafından yazılan ve Tarkan Karlıdağ’ın yönettiği efsanevi dizi Hayat Bilgisi’nde “Mennan” karakteri ile izleyicilerin aklında yer eden Erdal Türkmen, uzun bir süredir ekranlardan uzakta kalıyor. Çiçek Taksi, Derman, ve Yahşi Cazibe gibi projelerde de yer alan Türkmen, şu sıralar sokak röportajları yapıyor ve sosyal medya platformları YouTube ile TikTok’ta gündemi kendine has bir üslupla yorumluyor.

UNUTULMAZ HAYAT BİLGİSİ KARAKTERİ

Gani Müjde’nin kaleme aldığı ve Tarkan Karlıdağ’ın yönettiği, Türk televizyonunun en çok sevilen yapımlarından biri olan Hayat Bilgisi, renkli karakterleri ve akıllarda kalan replikleriyle tarihe geçmiştir. İzleyicileri kahkahaya boğan karakterlerden biri olan Mennan, Erdal Türkmen sayesinde hayat bulmuştu.

TÜRKMEN’DEN YENİ BİR DİJİTAL YOLCULUK

Unutulmaz Mennan karakterini canlandıran Erdal Türkmen, uzun zamandır televizyon dünyasından uzakta bir yaşam sürüyor. Bir dönem milyonları güldüren Mennan, şimdi bambaşka bir kariyer yoluna adım atıyor. Oyunculuğun yanında uzun yıllardır karikatürist olarak da aktif olan Türkmen, yaratıcılığını dijital platformlarda sergileyerek yeni bir yolculuğa çıkıyor.